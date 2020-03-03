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Курс валют на 3 марта: гривна ощутимо подешевела

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Курс доллара вырос на 20 копеек, а курс евро - почти на 40. Таким образом доллар за один день подорожал на 1%.
Доллар значительно вырос по отношению к гривне
Доллар значительно вырос по отношению к гривне
Пресс-служба НБУ

Нацбанк установил официальный курс на 3 марта на уровне 24,81 гривен за доллар. Это на 22 копейки больше в сравнении с предыдущим банковским днем. Об этом сообщается на сайте НБУ в понедельник, 2 марта.

Официальный курс гривны к доллару на 3 марта установлен на таком уровне: 24,818 гривен за 1 доллар (+0,0290 грн). При этом курс доллара на 2 марта составляет 24,5900 гривен за 1 доллар.

При этом курс евро на 3 марта установлен: 27,6075 гривен за 1 евро (+0,6286). При этом курс евро на 2 марта составляет 26,9789 гривен за 1 евро.

 
 

Напомним, что НБУ купил с начала года миллиард долларов. Регулятор не продает валюту на межбанке уже две недели подряд. При этом с начала года Нацбанк продал валюту на $295 млн.

В НБУ оценили плюсы и минусы укрепления гривны

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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Источник: korrespondent.net

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