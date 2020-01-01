Укравтодору дадут 19,3 млрд кредитных гарантий

Компания сможет привлечь средства на строительство качественных дорог уже в этом году, утверждает Гончарук.

Кабмин выделил Укравтодору 19,3 млрд грн кредитных гарантий. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своем канале в Telegram в понедельник, 2 марта.

"Это позволит Укравтодору привлечь 19,3 миллиарда гривен на строительство качественных дорог уже в этом году, причем даже дешевле, чем обычно. Это была одна из тем во время сегодняшней еженедельной встречи с коллегами из НБУ в рамках Меморандума о сотрудничестве", - написал Гончарук.

Напомним, что ранее Укравтодор показал карту с будущими автобанами. В Украине планируют построить сеть автомагистралей и скоростных шоссе. Сейчас в стране только несколько таких дорог.

Также сообщается, что Укравтодор за год ввел в эксплуатацию 847 км дорог. Из запланированных на прошлый год бюджетных программ почти все были выполнены более чем на 90%.

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