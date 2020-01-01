Украинцы с лайнера Diamond Princess находятся на карантине в Японии

С судна эвакуированы все граждане Украины, которые теперь проведут две недели на карантине в японской больнице.

Все украинцы с лайнера Diamond Princess сошли на берег и находятся на карантине в японском медучреждении

Украинцы, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, сошли на берег и пребывают на 14-дневном карантине в больнице в Японии. Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН во вторник, 3 марта.

"1 марта 2020 года завершился процесс высадки на берег членов экипажа лайнера Diamond Princess, у которых результаты тестов на наличие в организме коронавируса оказались отрицательными. Указанные лица проходят двухнедельный карантин, после чего, при условии получения повторных отрицательных результатов соответствующих тестов, они получат возможность выезда за пределы Японии", - заявил Погорельцев.

На лайнере был 21 гражданин Украины, так как ранее у четырех украинцев были выявлены признаки инфицирования коронавирусом. Сейчас трое граждан Украины с этого лайнера, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, продолжают находиться в медицинских учреждениях в Токио.

"Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", - сообщил дипломат.

Еще 27 февраля из больницы выписали четвертую гражданку Украины, которая уже прошла необходимый курс лечения, и сейчас находится в одном из местных отелей.

Напомним, что ранее ВОЗ сравнила смертность от коронавируса и гриппа. Процент умерших от коронавируса составляет 3,4%, тогда как от сезонного гриппа умирают менее 1% заболевших.

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