Зеленский предложил двух кандидатов в Кабмин
Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Дмитрия Кулебу министром иностранных дел. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента в среду, 4 марта.
"Проект постановления о назначении Кулебы Д.И. министром иностранных дел Украины", - сказано в документе.
Отметим, с 29 августа 2019 года Кулеба занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. По данным СМИ, эту должность займет бывший глава МИД Вадим Пристайко.
Также Зеленский предложил парламенту назначить министром обороны генерал-лейтенанта Андрея Тарана.
Сегодня парламент отправил в отставку правительство Алексея Гончарука и назначил премьер-министром Дениса Шмыгаля. Новый состав Кабмина пока не представлен.
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