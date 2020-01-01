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Зеленский предложил двух кандидатов в Кабмин

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Президент предлагает Раде назначить министром иностранных дел Дмитрия Кулебу, который занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Кулеба и Пристайко поменяются местами
Кулеба и Пристайко поменяются местами
facebook.com/dmytro.kuleba

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Дмитрия Кулебу министром иностранных дел. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента в среду, 4 марта.

"Проект постановления о назначении Кулебы Д.И. министром иностранных дел Украины", - сказано в документе.

Отметим, с 29 августа 2019 года Кулеба занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. По данным СМИ, эту должность займет бывший глава МИД Вадим Пристайко.

Также Зеленский предложил парламенту назначить министром обороны генерал-лейтенанта Андрея Тарана.

Сегодня парламент отправил в отставку правительство Алексея Гончарука и назначил премьер-министром Дениса Шмыгаля. Новый состав Кабмина пока не представлен.

 

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Теги: МИД Украины, Рада, Кабмин Украины, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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