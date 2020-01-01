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Обострение на Донбассе: ранены четверо военных

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Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм.
Сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
facebook.com/MinistryofDefence

Сепаратисты в среду, 4 марта, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По информации военных, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с н.п. Крымское, Орехово, Мироновское, и Шумы.

Ранее сообщалось, о ситуации в последние сутки на Донбассе: один воин погиб, пятеро ранены.

 

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Теги: донбасс, военные, обстрел, ранение, пулевое ранение, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, раненые в АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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