Обострение на Донбассе: ранены четверо военных

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм.

Сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе facebook.com/MinistryofDefence

Сепаратисты в среду, 4 марта, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По информации военных, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с н.п. Крымское, Орехово, Мироновское, и Шумы.

Ранее сообщалось, о ситуации в последние сутки на Донбассе: один воин погиб, пятеро ранены.

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