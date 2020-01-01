Обострение на Донбассе: ранены четверо военных
Сепаратисты в среду, 4 марта, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
По информации военных, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Отмечается, что все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с н.п. Крымское, Орехово, Мироновское, и Шумы.
Ранее сообщалось, о ситуации в последние сутки на Донбассе: один воин погиб, пятеро ранены.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet