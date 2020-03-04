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В Украине разоблачили онлайн-агитаторов сепаратистов - СБУ

Комментариев: 4
Злоумышленников задержали в Одессе и Запорожье. Они призывали к захвату государственной власти.
В Одессе и Запорожье разоблачили сепаратистских интернет-агитаторов
В Одессе и Запорожье разоблачили сепаратистских интернет-агитаторов
СБУ

Правоохранители разоблачили агитаторов, которые в интернете призывали к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 4 марта.

Злоумышленники из Одессы и Запорожья регулярно размещали на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях деструктивные материалы.

В частности, они призывали к свержению конституционного строя, пропагандировали идеи насильственной федерализации и выхода южных областей из состава Украины, поддерживали идею создания так называемой "Новороссии". Контент они получали из российских пропагандистских интернет-изданий и сепаратистских сайтов так называемых "ЛДНР".

При обысках по месту жительства подозреваемых правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающими их противоправную деятельность.

Жительнице Одессы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК.

Жителя Запорожья подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Напомним, что ранее СБУ задержала завербованного экс-военного при выезде в Россию. Бывший военный передавал данные об армейских объектах в Волынской области, а также сведения об участниках АТО/ООС, считают в спецслужбе.

Также сообщалось, что в Киеве задержали бывшего сотрудника МВД, работавшего на сепаратистов. Агент собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в операции Объединенных сил.

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Теги: СБУ, агитация, переворот, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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KоляТашлинков    04.03.2020, 20:09
Оценка:  -2
KоляТашлинков
Сами этих"агитаторов"создают ,затем самм же их и ловят.Феерично!
mirbigstar    04.03.2020, 19:55
Оценка:  0
mirbigstar
А где ссылки на запрещенные размещения?Хотя бы предоставили какие-то вырезки...Где факты?Предоставили снимок какой-то орг.техники в какой-то халупе.И вы еще хотите чтобы народ верил СБУ?
Boxelohos    04.03.2020, 19:36
Оценка:  +4
Boxelohos
Недосчитаемся некоторых коллег Антибеса? Или и Самого тоже взяли?
ВосставшийИзБана    04.03.2020, 19:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Отряд не заметит потери бойца.
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