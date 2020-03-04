В Украине разоблачили онлайн-агитаторов сепаратистов - СБУ

Злоумышленников задержали в Одессе и Запорожье. Они призывали к захвату государственной власти.

В Одессе и Запорожье разоблачили сепаратистских интернет-агитаторов СБУ

Правоохранители разоблачили агитаторов, которые в интернете призывали к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 4 марта.

Злоумышленники из Одессы и Запорожья регулярно размещали на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях деструктивные материалы.

В частности, они призывали к свержению конституционного строя, пропагандировали идеи насильственной федерализации и выхода южных областей из состава Украины, поддерживали идею создания так называемой "Новороссии". Контент они получали из российских пропагандистских интернет-изданий и сепаратистских сайтов так называемых "ЛДНР".

При обысках по месту жительства подозреваемых правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающими их противоправную деятельность.

Жительнице Одессы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК.

Жителя Запорожья подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Напомним, что ранее СБУ задержала завербованного экс-военного при выезде в Россию. Бывший военный передавал данные об армейских объектах в Волынской области, а также сведения об участниках АТО/ООС, считают в спецслужбе.

Также сообщалось, что в Киеве задержали бывшего сотрудника МВД, работавшего на сепаратистов. Агент собирал сведения о дислокации и перемещении подразделений, задействованных в операции Объединенных сил.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet