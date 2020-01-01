Рада назначила Кулебу главой МИД

До сегодняшнего дня чиновник занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Верховная Рада проголосовала за назначение на пост министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, о чем стало известно с прямой трансляции на YouTube-канале Прямой.

За кандидатуру Кулебы проголосовали 288 народных депутатов.

Кулеба до настоящего времени занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а до этого - был постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet