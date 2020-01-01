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Рада назначила Кулебу главой МИД

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До сегодняшнего дня чиновник занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
infa.ua
 
Верховная Рада проголосовала за назначение на пост министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, о чем стало известно с прямой трансляции на YouTube-канале Прямой.
 
За кандидатуру Кулебы проголосовали 288 народных депутатов.
 
Кулеба до настоящего времени занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а до этого - был постоянным представителем Украины в Совете Европы.
 
Напомним, Андрея Загороднюка на посте министра обороны заменил в обновленном правительстве Андрей Таран. 
 
Перед этим Верховная Рада Украины поддержала новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем.

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Теги: Рада, Кабмин Украины, МИД, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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