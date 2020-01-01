Внесен проект постановления о внеочередной Раде для отставки Рябошапки

Проект постановления внес в Раду нардеп Максим Бужанский. Он предложил провести заседание 5 марта в 18:30.

Рада может собраться завтра для рассмотрения вопроса об отставке Рябошапки president.gov.ua

Нардеп из фракции Слуга народа Максим Бужанский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о проведении внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки. Об этом Бужанский заявил в кулуарах Рады в среду, 4 марта.

"Я только что зарегистрировал проект постановления о внеочередном заседании Верховной Рады завтра в 18:30. Повестка дня - отставка генерального прокурора Руслана Рябошапки, единственного человека, по вине которого "посадки" весной не состоялись. Завтра мы отправим его в отставку", - заявил Бужанский.

Председатель фракции СН Давид Арахамия заявил, что вероятность проведения такого заседания "близка, как сейчас модно говорить, к 99%", пишет Укринформ.

"Это как раз по регламенту. Некоторые юристы утверждают, что это можно сделать и сегодня, но чтобы не было потом никаких обвинений, то будут соблюден полный регламент. Сейчас многие депутаты поддерживают внеочередное заседание на завтра", - сказал Арахамия.

Напомним, что ранее Рада утвердила новый состав Кабмина. Новый состав Кабинета министров подержали 277 депутатов Рады. В правительстве Шмыгаля на своих должностях остались Аваков, Федоров, Криклий и Малюська.

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