НБУ назвал профицит платежного баланса в январе

Сводный платежный баланс за первый месяц 2020 года был сформирован с профицитом 906 миллионов долларов.

В январе 2020 года в Украине сводный платежный баланс сформирован с профицитом 906 миллионов долларов. Об этом сообщает Нацбанк в среду, 4 марта.

Отмечается, что в январе 2019 года дефицит составлял 68 миллионов. При этом профицит текущего счета платежного баланса в январе 2020 года составил 590 млн долл, что на 5,4% ниже аналогичного показателя годом ранее (624 млн долл).

"В январе 2020 года наблюдался рост объемов экспорта товаров на 2.3% (в декабре 2019 года - на 1,4%). Импорт товаров сократился на 1,7% (в декабре 2019 года - увеличился на 7,9%)", - сообщают в НБУ.

Экспорт составил 3,8 млрд. долл. в денежном эквиваленте. Основным фактором январского роста показателя стало увеличение экспорта продовольственных товаров на 14,3% (в декабре 2019 года - на 15,7%) за счет повышения экспорта зерновых на 21,9%, масел и жиров - на 29, 5%. Отмечается и рост экспорта продукции машиностроения - на 33,9% (в декабре 2019 года - на 10,5%), а также минеральных продуктов - на 18,1% и химической промышленности - на 24,9%, тогда как в декабре прошлого года эти показатели снизились на 8,3% и 5,1% соответственно. Тем не менее, резко сократился экспорт черных и цветных металлов - на 26,4% (в декабре 2019 года - на 27%).

Импорт товаров упал на 1,7% (в декабре 2019 года вырос на 7,9%) и составил 3,9 млн долл. Сокращение обусловлено уменьшением энергетического импорта на 17,7% (в декабре 2019 года - на 14,3%), импорта черных и цветных металлов на 6,3% (в декабре 2019 года - на 1,8%) и продукции химической промышленности - на 3,2%, импорт которой в декабре прошлого года вырос на 6,3%.

Нацбанк сообщает, что профицит баланса первичных доходов в январе 2020 года вырос до 412 млн дол по сравнению с 357 млн дол в декабре 2019 года, а профицит баланса вторичных затрат составил $ 184 млн (в декабре - 3,2 млрд дол, 2,9 млрд дол из которых - компенсация НАК Нафтогаз Украины от ПАО Газпром).

По состоянию на 1 февраля 2020 международные резервы Украины составляли 26,3 млрд долл, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,9 месяца.

Напомним, что ранее НБУ заявил о падении в базовых отраслях экономики. Сдерживали падение промышленности рост химической и пищевой отраслей, отметили в Нацбанке.

Также сообщалось, что украинцы втрое увеличили продажу валюты. За прошлый месяц украинцы увеличили продажу валюты в три раза. Было продано на 290 миллионов долларов больше, чем куплено.

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