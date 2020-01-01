Иностранных военных допустят к учениям в Украине

Законопроект Зеленского поддержали 289 нардепов. Финансирование на 2020 год предусмотрено в размере 63,8 млн грн.

Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украину facebook.com/kpszsu

Иностранных военных допустят на учения в Украину. Соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского поддержала Верховная Рада в среду, 4 марта.

Отметим, что проект закона за основу поддержали 286 нардепов, а в целом - 289 парламентариев.

Закон одобряет решение президента о допуске вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием ВСУ на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824 300 гривен планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных ЗУ О государственном бюджете Украина на 2020 год Минобороны по бюджетной программе Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны.

Напомним, что ранее на побережье Азова прошли противодесантные учения. Было задействовано около 400 человек личного состава, пять кораблей и катеров, 25 единиц артиллерийских систем, включая РСЗО, 13 единиц бронетехники, вертолеты и истребители.

Также сообщалось, что украинские военные отработали "танковую карусель". В Черниговской области прошли военные учения с отработкой специфической тактики ведения боя.

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