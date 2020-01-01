На Буковине коронавирус не нашли у шести человек

Медикам осталось проверить результаты тестов одного мужчины, который прибыл из страны, где зафиксирован коронавирус и имеет признаки инфекционной болезни.

В Черновицкой области у шести из семи госпитализированных с подозрением на коронавирус COVID-19 тесты показали негативный результат. Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация на своей странице в Facebook в субботу, 7 марта.

"Результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными. Также не подтвержден COVID-19 у контактных лиц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тесты проводились в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве. Результаты были получены сегодня.

Ранее в субботу Черновицкая ОГА сообщила о еще одном подозреваемом на заражение COVID-19. Мужчина прибыл из страны, где зафиксирован коронавирус. У него имеются признаки инфекционной болезни. Мужчина госпитализирован в областную больницу.

Напомним, полиция Черновцов открыла дело против местной жительницы, которую подозревают в распространении ложных слухов о коронавирусе во время общения с журналистами.

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