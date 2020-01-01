Снайпер сепаратистов ранил жителя Марьинки

Вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории. Поэтому ВСУ не открывали ответный огонь.

В Донецкой области житель города Марьинка был ранен при снайперсокм обстреле со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в субботу, 7 марта.

"На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля", – говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ провели эвакуацию мужчины из сектора обстрела. В безопасном месте военными медиками была оказана первая медицинская помощь раненому, дальше его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

В штабе ООС подчеркнули, что поскольку вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

Напомним, 2 марта в Донецкой области сепаратисты обстреляли город Красногоровка из минометов калибра 120 мм. Тогда была ранена местная жительница.

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