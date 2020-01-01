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Снайпер сепаратистов ранил жителя Марьинки

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Вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории. Поэтому ВСУ не открывали ответный огонь.
Бойцы ВСУ провели эвакуацию мужчины из сектора обстрела
Бойцы ВСУ провели эвакуацию мужчины из сектора обстрела
Прес-центр штабу ООС / Facebook

В Донецкой области житель города Марьинка был ранен при снайперсокм обстреле со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в субботу, 7 марта.

"На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля", – говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ провели эвакуацию мужчины из сектора обстрела. В безопасном месте военными медиками была оказана первая медицинская помощь раненому, дальше его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

В штабе ООС подчеркнули, что поскольку вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

Напомним, 2 марта в Донецкой области сепаратисты обстреляли город Красногоровка из минометов калибра 120 мм. Тогда была ранена местная жительница.

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Источник: korrespondent.net

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