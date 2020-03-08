Гончарук после отставки улетел на отдых - СМИ

Бывшего премьера заметили в эконом-классе самолета, который летел в Португалию. Он путешествовал один.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел на отдых в Португалию. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил портал Лига.net

Экс-премьера заметил в самолете корреспондент издания, который летел тем же рейсом.

В разговоре с журналистом Гончарук указал, что решил отдохнуть и летит в отпуск. На вопросы о Кабмине предложил встретиться после отдыха.

Фото: news.liga.net

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. В этот же день был утвержден новый состав правительства во главе с Денисом Шмыгалем.

Ранее сообщалось, что Андрей Богдан после увольнения с поста главы Офиса президента отправился на Сейшельские острова и приглашал к себе на отдых девушек.

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