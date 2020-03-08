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Гончарук после отставки улетел на отдых - СМИ

Комментариев: 4
Бывшего премьера заметили в эконом-классе самолета, который летел в Португалию. Он путешествовал один.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com/aleksey.goncharuk
 
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел на отдых в Португалию. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил портал Лига.net.
 
Экс-премьера заметил в самолете корреспондент издания, который летел тем же рейсом.
 
В разговоре с журналистом Гончарук указал, что решил отдохнуть и летит в отпуск. На вопросы о Кабмине предложил встретиться после отдыха.
Фото: news.liga.net

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. В этот же день был утвержден новый состав правительства во главе с Денисом Шмыгалем.

Ранее сообщалось, что Андрей Богдан после увольнения с поста главы Офиса президента отправился на Сейшельские острова и приглашал к себе на отдых девушек.

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Теги: фото, отдых, премьер-министр, отпуск, Португалия, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxelohos    08.03.2020, 09:44
Оценка:  +20
Boxelohos
Для тех, кто думает что Шарий говорит правду, читайте опровержения в двух частях Фейки Шария. Так же хорошо развенчивает миф об этом псевдо-правдорубе цикл статтей АНТИШАРИЙ. Распятые мальчики рассчитаны на идиотов, Шарий - на псевдоумных, это опаснее
Gular    08.03.2020, 09:41
Оценка:  0
Gular
Шо так устал сильно?
zveroboy111    08.03.2020, 03:48
Оценка:  +2
zveroboy111
А про відпочивати це ви Нєлоху розказуйте, воно таке ковтає.
zveroboy111    08.03.2020, 03:46
Оценка:  +1
zveroboy111
Сйобьівался, бо зна, падло невірне, що рило у пушку.
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