Таким образом сотрудники ГСЧС пытаются предотвратить распространение опасного вируса.

"Борьба с коронавирусом": В Черновцах продезинфицировали вокзалы ГСЧС

В Черновицкой области были приняты меры против распространения опасного вируса COVID-19. Сотрудники ГСЧС совместно со специалистами Держпродспоживслужбы обработали специальным средством Санитаб все вокзалы области.

Об этом сообщает пресс-служба.

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“Были проведены дезинфекционные мероприятия средством Санитаб в автовокзалах и автостанциях по всей территории Черновицкой области. К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения Управления“ - говорится в сообщении.

"Борьба с коронавирусом": В Черновцах продезинфицировали вокзалы ГСЧС

Ранее сообщалось о 100 новых случаев коронавируса, которые были зафиксированы в Испании.

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