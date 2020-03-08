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"Борьба с коронавирусом": В Черновцах продезинфицировали вокзалы

Комментариев: 1
Таким образом сотрудники ГСЧС пытаются предотвратить распространение опасного вируса.
"Борьба с коронавирусом": В Черновцах продезинфицировали вокзалы
"Борьба с коронавирусом": В Черновцах продезинфицировали вокзалы
ГСЧС

В Черновицкой области были приняты меры против распространения опасного вируса COVID-19. Сотрудники ГСЧС совместно со специалистами Держпродспоживслужбы обработали специальным средством Санитаб все вокзалы области.

Об этом сообщает пресс-служба. 

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“Были проведены дезинфекционные мероприятия средством Санитаб  в автовокзалах и автостанциях по всей территории Черновицкой области. К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения Управления“ - говорится в сообщении.

"Борьба с коронавирусом": В Черновцах продезинфицировали вокзалы
ГСЧС

Ранее сообщалось о 100 новых случаев коронавируса, которые были зафиксированы в Испании.

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Теги: Коронавирус, Черновцы, дезинфекция
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Комментариев (1)
Alexsy    08.03.2020, 15:09
Оценка:  -11
Alexsy
Осторожно!
На сайте работает петрушкина БОТОФЕРМА!!!
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