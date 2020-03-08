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Опубликовано полное интервью Зеленсного The Guardian: Главные тезисы

Комментариев: 6
Зеленский рассказал о президентстве, отношениях с Макроном, Меркель, а также прояснил связь с Коломойским.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью британскому изданию The Guardian. Глава государства рассказал о международной политике, курсе Украины, Минских договоренностях, а также об отношениях с Игорем Коломойским. Полное интервью опубликовано на сайте президента. 

  • Про Офис и велосипед

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Владимир Зеленский рассказал, что в Офисе президента чувствует себя некомфортно. Глава страны хотел бы сделать ремонт или переехать в другое помещение, однако на это нужно тратить госссредства. По словам Зеленского, он не может позволить трату денег в воюющей стране. Также президент сократил количество авто в кортеже. Ранее их было 12-20 машин, а сейчас 3. 

Зеленский прокомментировал отсутствие велосипеда. 

Мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством - отметил он

  • О вступлении Украины в ЕС

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Президент заявил, что Украина показала желание вступить в ЕС. При этом многие европейские лидеры поддерживают стремление нашего государства словом и делом. Зеленский также отметил, что в ЕС необходимо создать единый “список для тех стран, которые хотят быть членами Европейского Союза“. Речь идет не о требовании - “сделай – возьмем“. 

Мы подписали соглашение с ЕС, подписали “безвиз“. Хотя там есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, безвиз – круто, мы свободны. Это в вопросах транспорта стало дешевле, на рынок зашли лоукосты. Но, с другой стороны, мы видим трудовую миграцию. Назвать это минусом с точки зрения безвиза, наверное, тоже будет несправедливо, это все-таки наша проблема, государственная. Потому что мы не создали более конкурентные условия, не даем заработка - заявил он

  • Об отношениях с Макроном и Меркель

Президент рассказал, что у него “очень неплохие отношения“ с Макроном и Меркель. По его словам, оба лидера “сосредоточены на мире, прекращении войны, возвращении территорий“. При этом он подчеркнул, что нельзя терять диалог с РФ, так как “ни одна война еще не закончилась хорошо“. 

Есть у нас и такие политики, которые много кричат, говорят: “Завтра в бой идем. Зайдем на Донбасс. Зайдем в Крым. Вернем нашу землю“. Мы очень хотим вернуть, но сотни тысяч людей могут погибнуть. Может, миллионы. Может быть полномасштабная война. Это – путь викингов - рассказал он

  • О возвращении территорий

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По мнению Зеленского, основной метод - диалог. Он подчеркнул, что сначала необходимо попробовать решить вопрос дипломатическими способами. В частности, он напомнил о Нормандских переговорах, Минских договоренностях, а также об обмене пленными, когда удалось вернуть 111 человек. 

Если на нас нападут, если будет продолжаться эскалация, конечно, мы будем отвечать. Жестко отвечать. У нас сильная армия - Зеленский

  • Про РФ

Зеленский уверен в том, что “большинство россиян не хочет войны“, а Украина и РФ в будущем могут восстановить партнерские отношения. Однако этому мешает “информационная волна, которая идет в Российской Федерации. Процент людей, настроенных антиукраински, растет“. 

Я не отдам пять лет, которые дал мне народ Украины, на то, чтобы заниматься “Минском“. Просто не отдам. Я понимаю статистику. Я смотрю, сколько людей погибло. Поэтому мы поставили перед собой задачу, и я считаю, что на все договоренности государство может потратить год, а затем должна быть реализация. Дольше нельзя - подчеркнул он

  • Про Коломойского

Зеленский считает, что олигархи не должны влиять на государственную политику. Президент опроверг связь с Игорем Коломойским. Глава государства подчеркнул, что олигарх к нему не обращается с просьбами.

Нет. Все знают мое отношение: я никого никуда не устраиваю. Ни на какие государственные предприятия - подытожил он

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Теги: Владимир Зеленский, интервью
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Комментариев (6)
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Boxelohos    08.03.2020, 13:27
Оценка:  +20
Boxelohos
Методы Киселева рассчитаны на полных идиотов, которые даже не пробуют критически мыслить. Методы Шария рассчитаны на тех, кто уверен, что умеет критически мыслить. Не нужно верить мне, попробуйте опровергнуть опровержения.
alexin777    08.03.2020, 14:02
Оценка:  -22
alexin777
молодец

хорошая реклама Шарию

еще и бесплатно
Alexsy    08.03.2020, 15:07
Оценка:  -11
Alexsy
ОСТОРОЖНО!
На сайте работает петрушкина БОТОФЕРМА!
Эриг    08.03.2020, 13:02
Оценка:  +23
Эриг
Невзирая на то, что бигмир блокирует возможность логинится с новостного ресурса с недавних пор, я хотел бы напомнить, что наш "главный тезис" это победа кремлевских ублюдков.
Для этого нам нужно делать все возможное, что бы фрагментировать РФ на независимые от кремля республики,
Эриг    08.03.2020, 13:03
Оценка:  +24
Эриг
с целью восстановления справедливости и устранения угроз и вызовов от москвабадщины!
Слава независимым от московии нациям!!!
ЗовПрироды    08.03.2020, 13:01
Оценка:  +20
ЗовПрироды
И тут брехня. Кортеж клоуна состоит из 36 машин. В сети полно фоток и видео.
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