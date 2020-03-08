Опубликовано полное интервью Зеленсного The Guardian: Главные тезисы

Зеленский рассказал о президентстве, отношениях с Макроном, Меркель, а также прояснил связь с Коломойским.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью британскому изданию The Guardian. Глава государства рассказал о международной политике, курсе Украины, Минских договоренностях, а также об отношениях с Игорем Коломойским. Полное интервью опубликовано на сайте президента.

Про Офис и велосипед

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Владимир Зеленский рассказал, что в Офисе президента чувствует себя некомфортно. Глава страны хотел бы сделать ремонт или переехать в другое помещение, однако на это нужно тратить госссредства. По словам Зеленского, он не может позволить трату денег в воюющей стране. Также президент сократил количество авто в кортеже. Ранее их было 12-20 машин, а сейчас 3.

Зеленский прокомментировал отсутствие велосипеда.

Мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством - отметил он

О вступлении Украины в ЕС

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Президент заявил, что Украина показала желание вступить в ЕС. При этом многие европейские лидеры поддерживают стремление нашего государства словом и делом. Зеленский также отметил, что в ЕС необходимо создать единый “список для тех стран, которые хотят быть членами Европейского Союза“. Речь идет не о требовании - “сделай – возьмем“.

Мы подписали соглашение с ЕС, подписали “безвиз“. Хотя там есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, безвиз – круто, мы свободны. Это в вопросах транспорта стало дешевле, на рынок зашли лоукосты. Но, с другой стороны, мы видим трудовую миграцию. Назвать это минусом с точки зрения безвиза, наверное, тоже будет несправедливо, это все-таки наша проблема, государственная. Потому что мы не создали более конкурентные условия, не даем заработка - заявил он

Об отношениях с Макроном и Меркель

Президент рассказал, что у него “очень неплохие отношения“ с Макроном и Меркель. По его словам, оба лидера “сосредоточены на мире, прекращении войны, возвращении территорий“. При этом он подчеркнул, что нельзя терять диалог с РФ, так как “ни одна война еще не закончилась хорошо“.

Есть у нас и такие политики, которые много кричат, говорят: “Завтра в бой идем. Зайдем на Донбасс. Зайдем в Крым. Вернем нашу землю“. Мы очень хотим вернуть, но сотни тысяч людей могут погибнуть. Может, миллионы. Может быть полномасштабная война. Это – путь викингов - рассказал он

О возвращении территорий

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По мнению Зеленского, основной метод - диалог. Он подчеркнул, что сначала необходимо попробовать решить вопрос дипломатическими способами. В частности, он напомнил о Нормандских переговорах, Минских договоренностях, а также об обмене пленными, когда удалось вернуть 111 человек.

Если на нас нападут, если будет продолжаться эскалация, конечно, мы будем отвечать. Жестко отвечать. У нас сильная армия - Зеленский

Про РФ

Зеленский уверен в том, что “большинство россиян не хочет войны“, а Украина и РФ в будущем могут восстановить партнерские отношения. Однако этому мешает “информационная волна, которая идет в Российской Федерации. Процент людей, настроенных антиукраински, растет“.

Я не отдам пять лет, которые дал мне народ Украины, на то, чтобы заниматься “Минском“. Просто не отдам. Я понимаю статистику. Я смотрю, сколько людей погибло. Поэтому мы поставили перед собой задачу, и я считаю, что на все договоренности государство может потратить год, а затем должна быть реализация. Дольше нельзя - подчеркнул он

Про Коломойского

Зеленский считает, что олигархи не должны влиять на государственную политику. Президент опроверг связь с Игорем Коломойским. Глава государства подчеркнул, что олигарх к нему не обращается с просьбами.

Нет. Все знают мое отношение: я никого никуда не устраиваю. Ни на какие государственные предприятия - подытожил он

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