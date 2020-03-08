ДТП под Тернополем: пять пострадавших, среди них ребенок

Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

Под Тернополем в ДТП пострадали пять человек tp.npu.gov.ua

В ДТП в Тернопольской области пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в воскресенье, 8 марта.

Авария произошла на участке автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка в Тернопольском районе. Столкнулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento.

"По предварительной информации, водитель ЗАЗ, 1995 года рождения, не справился с управлением, машину занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра транспортное средство врезался в иномарку под управлением львовянина", - сказано в сообщении.

Пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля ЗАЗ, а также четырехлетний ребенок из машины Volkswagen.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области возле города Батурин столкнулись две фуры. Тогда погибли оба водителя.

Также стало известно о ДТП в Харьковской области. На трассе Чугуев – Меловое на въезде в город Купянск автомобиль КамАЗ врезался в Daewoo Lanos. Тогда жертвами стали четыре человека.

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