В Днепре изъяли все боеприпасы с территории аэропорта

Взрывотехники завершили изъятие устаревших боеприпасов времен Второй мировой войны. Аэропорт работает в штатном режиме.

Аэропорт Днепропетровск открыт на взлет и посадку пресс-служба ГСЧС

Спасатели завершили операцию по изъятию боеприпасов, найденных на территории международного аэропорта Днепропетровск. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 8 марта.

По данным службы, около 11 часов дня взрывотехники завершили изъятие устаревших боеприпасов времен Второй мировой войны с территории аэропорта. В радиусе 150 метров была проведена эвакуация персонала.

Отмечается, что в ходе пиротехнических работ были найдены и изъяты 5 единиц устаревших бомб ЅС-10. Взрывотехники вывезли боеприпасы с территории аэропорта для дальнейшего их уничтожения.

В настоящее время международный аэропорт Днепропетровск открыт на взлет и посадку.

Ранее сообщалось, что работа аэропорта в Днепре приостановлена из-за найденных боеприпасов. Боеприпасы времен Второй мировой войны обнаружили на территории аэропорта накануне вечером.

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