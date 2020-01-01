В Днепре изъяли все боеприпасы с территории аэропорта
Спасатели завершили операцию по изъятию боеприпасов, найденных на территории международного аэропорта Днепропетровск. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 8 марта.
По данным службы, около 11 часов дня взрывотехники завершили изъятие устаревших боеприпасов времен Второй мировой войны с территории аэропорта. В радиусе 150 метров была проведена эвакуация персонала.
Отмечается, что в ходе пиротехнических работ были найдены и изъяты 5 единиц устаревших бомб ЅС-10. Взрывотехники вывезли боеприпасы с территории аэропорта для дальнейшего их уничтожения.
В настоящее время международный аэропорт Днепропетровск открыт на взлет и посадку.
Ранее сообщалось, что работа аэропорта в Днепре приостановлена из-за найденных боеприпасов. Боеприпасы времен Второй мировой войны обнаружили на территории аэропорта накануне вечером.
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