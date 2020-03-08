Во Львове угарным газом отравились четверо детей

Во львовской квартире угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Во Львове в субботу, 7 марта, угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"Во Львове в квартире, которая находится на втором этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом шесть человек, из них четыре ребенка (2012 и 2016 годов рождения)", - говорится в сообщении.

Детей отправили в больницу в состоянии средней тяжести, взрослые от госпитализации отказались.

Отмечается, что квартира оборудована газовой плитой, двумя кафельными печами и газовой колонкой для подогрева воды.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области беременная женщина и десять ее детей отравились угарным газом

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