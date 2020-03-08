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Во Львове угарным газом отравились четверо детей

Комментариев: 1
Во львовской квартире угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Взрослые от госпитализации отказались
Взрослые от госпитализации отказались
пресс-служба ГСЧС

Во Львове в субботу, 7 марта, угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"Во Львове в квартире, которая находится на втором этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом шесть человек, из них четыре ребенка (2012 и 2016 годов рождения)", - говорится в сообщении.

Детей отправили в больницу в состоянии средней тяжести, взрослые от госпитализации отказались.

Отмечается, что квартира оборудована газовой плитой, двумя кафельными печами и газовой колонкой для подогрева воды.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
Ранее сообщалось, что в Ровенской области беременная женщина и десять ее детей отравились угарным газом.

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Теги: газ, Львов, дети, отравление, угарный газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    08.03.2020, 22:49
Оценка:  +7
СтальнаяКрыса
Надо при установке газовых приборов в квартире, обязательно ставить сигнализации наличаи в воздухе CO и CH4. Не так уж дорого будет, но зато не будет подобных случаев, 60-70% будет местные поставщики газа, а остальное потребитель.
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