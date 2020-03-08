Ракета попала в грузовик ВСУ, есть жертвы

Сепаратисты подбили из ПТРК грузовик Объединенных сил. В результате инцидента один военный погиб, трое ранены.

Сепаратисты в воскресенье, 8 марта, обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение, сообщили в штабе.

Ранее сегодня сообщалось, что вблизи Марьинки произошел пожар из-за обстрела сепаратистов. Огнем был поврежден украинский опорный пункт.

Также сообщалось, что снайпер сепаратистов ранил жителя Марьинки. Вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории. Поэтому ВСУ не открывали ответный огонь.

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