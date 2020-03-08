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Ракета попала в грузовик ВСУ, есть жертвы

Комментариев: 23
Сепаратисты подбили из ПТРК грузовик Объединенных сил. В результате инцидента один военный погиб, трое ранены.
Грузовик двигался к позициям украинских военнослужащих
Грузовик двигался к позициям украинских военнослужащих
пресс-служба Минобороны

Сепаратисты в воскресенье, 8 марта, обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение, сообщили в штабе.

Ранее сегодня сообщалось, что вблизи Марьинки произошел пожар из-за обстрела сепаратистов. Огнем был поврежден украинский опорный пункт.

Также сообщалось, что снайпер сепаратистов ранил жителя Марьинки. Вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории. Поэтому ВСУ не открывали ответный огонь.

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Теги: ракета, грузовик, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (23)
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zveroboy111    08.03.2020, 23:35
Оценка:  -1
zveroboy111
Було Пороху не доводити справу до виборів, а європа поскиглила б про тоталітаризм та заспокоїлась би, побачивши, як ВСУ під комадуванням Пороха жене східну мерзоту поганою метлою. Було надзвичайний час тримати і далі, а не задоволених у ВР зачищувати тихенько. Я б аплодував.
zveroboy111    08.03.2020, 23:37
Оценка:  -1
zveroboy111
На що мені така несвоєчасна демократія?
zveroboy111    08.03.2020, 23:22
Оценка:  -1
zveroboy111
Ну що, падло невірне, допомогло тобі твоє "пєрєстать стрєлять"?
Boxelohos    08.03.2020, 23:11
Оценка:  +5
Boxelohos
Напомню историю: сначала MH17 сбили ополченцы (но думали, что это АН26), потом "появился" диспетчер Карлос, потом "дорисовали" украинский Су, украинские БУКи, фотошопные карты, Волошин, "километровый боинг", некорректные данные радаров и другое... гуглите.
Колишній-східняк    08.03.2020, 23:07
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Дежа вю...
mirbigstar    08.03.2020, 23:06
Оценка:  -6
mirbigstar
Опять на своей же мине подорвались...
БийКацапів    08.03.2020, 23:05
Оценка:  -1
БийКацапів
Я надеюсь, что в один день ракета, и не одна , попадёт в зРАДУ, пользы от них никакой. Лучше их в АТО отправитью
Антибес    08.03.2020, 22:51
Оценка:  -8
Антибес
Какая там ракета,бля!Снова канистры с глодопойлом ратрясли на бездорожье,одна из этих канистр треснула и воспламенилась,в итоге бабахнула вся скотовозка...Снова нашим"героям"придётся трезвыми"с Расиий ваивать".Печалька!)))))
СТЕКЛО_МОЙ    08.03.2020, 23:19
Оценка:  +5
СТЕКЛО_МОЙ
Педик Антибес пересосал опять )))))))))
Rikstal    08.03.2020, 22:34
Оценка:  +4
Rikstal
зато ВСУ у змаганнях на полігонах показують переможні результати. - Топаз дає команду, а Зе ні, бо наш головнокомандувач хоче отримати Нобелівську премію миру!
БийКацапів    08.03.2020, 22:31
Оценка:  -2
БийКацапів
Нам необходим Путч или новый Майдан, пока ещё не поздно.
БийКацапів    08.03.2020, 22:30
Оценка:  0
БийКацапів
Слушай ЗЕлупа Вора Коломойского,чтобы твои дети света белого невидели. Ты паскуда какого хе.ра стал Президентом, чтобы держать Украинских солдат как пушечное мясо ?
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