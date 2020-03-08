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Зеленский озвучил надежды на суд по делу MH17

Комментариев: 5
Президент надеется, что на суде по делу МН17 будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность.
Зеленский заявил, что верит в справедливость
Зеленский заявил, что верит в справедливость
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на суде по делу катастрофы малайзийского Боинга рейса МН17 над Донбассом в 2014 году будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек", - написал Зеленский.

Отметим, что судебный процесс по делу о крушении малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.

Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Также сообщалось, что у следствия есть свидетель запуска ракеты по самолету.

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Теги: суд, Владимир Зеленский, сбит боинг, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Боинг-777, Боинг 777, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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zveroboy111    08.03.2020, 23:19
Оценка:  0
zveroboy111
Віддав злочинцям на розправу свідка, а тепер сподівається на суд. Чи не каліка?
mirbigstar    08.03.2020, 23:03
Оценка:  -5
mirbigstar
А Зеленский не хочет сказать,-куда делись записи украинских диспетчеров?Хотя,он не сможет ответить,-они исчезли.
Boxelohos    08.03.2020, 23:34
Оценка:  +1
Boxelohos
Ах, тебе так и не сказали? Это тоже фейк, записи получили вовремя. "даже если бы украинские власти отказались предоставить записи переговоров диспетчеров с экипажем малазийского самолета, следователи могли бы получить эту информацию из бортовых самописцев лайнера". Как же приятно ботов обламывать!
Boxelohos    08.03.2020, 23:39
Оценка:  +1
Boxelohos
Советую обновить методичку, а то твои коллеги уже давно не сопротивляються правде, просто перекладывают вину на Украину, ведь мы ж типа не запретили полеты.
Boxelohos    08.03.2020, 23:41
Оценка:  +1
Boxelohos
Правда по такой же логике, убийство будет на совести метродотеля ресторана, в котором человека убили. Ведь он же направил за этот столик. Естественно рафик ниу чом не уиноват!
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