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Сутки на Донбассе: погиб военный, пятеро ранены

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С начала текущих суток обстрелов в зоне ООС не зафиксировано, за минувшие сутки - шесть.
С начала суток режим тишины сохраняется
С начала суток режим тишины сохраняется
facebook.com/pg/pressjfo.news

За минувшие сутки на Донбассе в результате шести обстрелов погиб один военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в понедельник, 9 марта.

Там напомнили, что сепаратисты с противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений ООС, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение. 

В частности, пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды неподалеку Опытного – из 82-мм минометов - 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также враг совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса, два раза вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Верхнеторецким - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций вблизи н.п. Хутор Вольный - из гранатометов различных систем.

С началом текущих обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 1 марта в Луганской области тажке подбили грузовик, в результате чего один военный погиб, четверо были ранены.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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