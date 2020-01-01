День в ООС: восемь обстрелов, пострадал боец

Враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Силы ООС готовы к адекватному реагированию на любые действия противника Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке 9 марта.

Отмечается. что враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись позиции ВСУ в районе населенных пунктов Широкино, Гнутово, Водяное, Орехово, Зайцево, Новолуганское, Луганское, Авдеевка.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", – добавили в штабе.

Ранее в понедельник стало известно, что сепаратисты обстреляли из беспилотников санитарный автомобиль ВСУ. Тогда украинские военные не пострадали.

Напомним, за сутки 8 марта на Донбассе зафиксировали шесть вражеских обстрелов. Тогда погиб один военный, еще пятеро были ранены, один получил боевую травму.

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