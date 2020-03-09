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На Закарпатье у иностранца с диппаспортом изъяли партию сигарет

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Чтобы добраться до тайников, правоохранителям пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, под которыми замаскировали сигареты.
Часть обнаруженных сигарет
Часть обнаруженных сигарет
Госпогранслужба Украины

В Закарпатской области гражданин Гвинеи-Бисау с дипломатическим паспортом пытался провезти сигареты через украинскую границу в пункте пропуска Тиса. Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 9 марта.

Отмечается, что иностранец ехал в Венгрию на автомобиле Audi с немецкими номерами.

"Во время проведения контрольных операций у пограничного наряда возникли сомнения относительно законности намерений иностранца, который следовал из Украины в Венгрию, поэтому его автомобиль направили на углубленную проверку", – говорится в сообщении.

Во время осмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили в автомобиле иностранца около 1500 пачек сигарет с акцизными марками Украины. Их скрыли в специально изготовленном тайнике в заднем бампере и в сиденьях автомобиля.

Чтобы добраться до тайников, правоохранителям пришлось демонтировать декоративную обшивку и дополнительные каркасы, под которыми замаскировали сигареты.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье у иностранца с диппаспортом изъяли партию сигарет

Ранее на пункте пропуска Тиса пограничники задержали мужчину, который, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, пытался провезти в Венгрию партию сигарет. Пограничникам пришлось применить силу и спецсредства. В итоге выяснилось, что в машине находились 6550 пачек сигарет.

Также сообщалось, что на границе с Польшей таможенники выявили в автомобиле с дипломатическими номерами более 150 тысяч пачек сигарет. Инцидент произошел на пункте пропуска Шегини-Медика.

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Теги: контрабанда, Закарпатье, сигареты, фото, Буковина, дипломат, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники, Госпогранслужба, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    09.03.2020, 22:14
Оценка:  +10
Колишній-східняк
Це дає нам лише деякі уявлення про масштаби контрабанди і ті гроші, які держава при цьому втрачає...
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