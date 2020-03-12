Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский назначил Соколовскую заместителем главы ОП

Комментариев: 6
Бывший министр социальной политики стала заместителей Андрея Ермака в Офисе президента.
Соколовская Юлия
Соколовская Юлия
facebook.com/Соколовськая Юлия

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ в четверг, 12 марта, был обнародован на сайте президента.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - сказано в тексте указа.

Как сообщалось, Соколовская родилась 12 апреля 1985 года. В 2007 году окончила Киевский национальный экономический университет, а в 2016 году - Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Ранее Соколовская была начальником отдела социального сектора и финансирования здравоохранения Министерства финансов Украины, директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины, начальником отдела стратегического планирования и координации государственной политики в секретариате Кабмина. Работала советником в Министерстве финансов Украины.

29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуру Соколовской на должность министра социальной политики Украины. 4 марта Рада утвердила новый состав Кабмина.

Ранее сообщалось, что замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко упаковали  в спецкапсулу

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: назначение, Владимир Зеленский, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
FPN    12.03.2020, 22:12
Оценка:  -20
FPN
ПОПРЫГУНЬЯ !!!!!!!!!!!!!
ДонКарлитоUA    12.03.2020, 21:47
Оценка:  0
ДонКарлитоUA
Зе и её педрил на износ?
Потому_что    12.03.2020, 21:41
Оценка:  +18
Потому_что
Надеюсь она тоже с династии кумовей, клоунов с 95 квартала или просто слуга народа и тупая как и все ее однопартийцы?
drozdikus    12.03.2020, 22:06
Оценка:  -23
drozdikus
Лошица не устала ныть и завидовать?
Потому_что    12.03.2020, 22:12
Оценка:  +20
Потому_что
Щегол ты за ртом следи, кишки простудишь, будешь так с фсбешниками разговаривать, если будет чем.
drozdikus    12.03.2020, 22:26
Оценка:  -25
drozdikus
Лошица и что сделаешь мне...? Твоё нытье достает
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь