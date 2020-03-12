В Киев прилетел самолет из Италии с больными пассажирами – соцсети

С подозрением на коронавирус забрали троих пассажиров. Всех остальных просто отпустили, сообщил активист.

В Киев из Милана прилетел самолет МАУ, в пассажиров которого подозревают коронавирус. Позже стало известно, что врачи забрали троих человек. Прямую трансляцию с места событий в Facebook ведет активист Антон Гура.

По его словам, "половина самолета кашляет, многие с температурой".

По прилету в Киев, рассказыват Антон, в Борисполе врачи всех осмотрели и не обнаружили симптомов коронавируса. Но после того, как "поднялся кипиш", врачи все же забрали в больницу троих человек. Все они – инострацы. Всех остальных пассажиров просто отпустили.

По словам Гуры, в целом на борту было около 186 человек, из них приблизительно 90 – иностранцев (египтяне, индусы и др.). Многие пили жаропонижающие препараты.

Также активист добавил, что при посадке никому не проводили скрининг – всех просто пригласили на свои места в самолет. При этом, по его словам, у многих заходивших в салон, были красные глаза и сильное потоотделение.

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