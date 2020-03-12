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В Киев прилетел самолет из Италии с больными пассажирами – соцсети

Комментариев: 11
С подозрением на коронавирус забрали троих пассажиров. Всех остальных просто отпустили, сообщил активист.

В Киев из Милана прилетел самолет МАУ, в пассажиров которого подозревают коронавирус. Позже стало известно, что врачи забрали троих человек. Прямую трансляцию с места событий в Facebook ведет активист Антон Гура.

По его словам, "половина самолета кашляет, многие с температурой".

По прилету в Киев, рассказыват Антон, в Борисполе врачи всех осмотрели и не обнаружили симптомов коронавируса. Но после того, как "поднялся кипиш", врачи все же забрали в больницу троих человек. Все они – инострацы. Всех остальных пассажиров просто отпустили.

По словам Гуры, в целом на борту было около 186 человек, из них приблизительно 90 – иностранцев (египтяне, индусы и др.). Многие пили жаропонижающие препараты.

Также активист добавил, что при посадке никому не проводили скрининг – всех просто пригласили на свои места в самолет.  При этом, по его словам, у многих заходивших в салон, были красные глаза и сильное потоотделение.

Ранее сообщалось, что в Италии прекращают почти всю торговлю.

 

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Теги: вирусы, Киев, Италия, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Rikstal    13.03.2020, 02:30
Оценка:  +15
Rikstal
Если все руководство "Борисполя" подцепит эту заразу, то это только развеселит народ.
Rikstal    13.03.2020, 02:28
Оценка:  +18
Rikstal
карантин ввели по радио - на словах, документа правительственного нет. А письменных инструкций тот же "Борисполь" еще не получил, наверное!
iviss    13.03.2020, 02:15
Оценка:  0
iviss
Карантин в школах и общественных местах а очевидное - пасажиров бортов из Италлии в карантин не помещают((
Нихрена они не делают, один популизм и некомпетентность
LeonMaster    13.03.2020, 00:18
Оценка:  +22
LeonMaster
соцсети не дремлют.
Образ бабок у подъезда на лавках - в прошлом.
Сейчас модно это диванные эксперты в соцсетях.

Так что, куда там с камнями и иконами бежать?
Духовный_скреп    12.03.2020, 23:17
Оценка:  +25
Духовный_скреп
Хоть какая-нибудь су ка закроет границу,или нет.За..бали со своими заработками.
КульныйПэрэць    12.03.2020, 23:10
Оценка:  -23
КульныйПэрэць
Поздно обгадились.Таких самолётов за последние две недели из Италии прибыло около сотни.Тысячи пассажиров этих самолётов никто не обследовал.
Путин-Xyйло    12.03.2020, 23:02
Оценка:  +27
Путин-Xyйло
Итальянскому коронавирусу обсервация не нужна, в отличии от Китайского он "цивилизованный". Его отпустили под обещание не распространяться
TRIGER25    12.03.2020, 22:58
Оценка:  +27
TRIGER25
карантин они ввели ))))))))
Путин-Xyйло    12.03.2020, 22:59
Оценка:  +23
Путин-Xyйло
Какой-то странный карантин
СлепойПью    12.03.2020, 22:55
Оценка:  +26
СлепойПью
Ну вот неунимаются дибилы! Как такое возможно?
Давайте сейчас похороним половину Украины, с нашей медициной и готовностью к эпидемии!
Зачем запускать людей в страну из самой заразной точки Европы?
Есть же карантин... Ну как так то?
Путин-Xyйло    12.03.2020, 22:58
Оценка:  +26
Путин-Xyйло
Это вам не Санжары, тут рейтинг не светит!
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