Российского журналиста выдворили из Украины из-за Крыма
Представителю российского СМИ запретили въезд в Украину на три года из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма.
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Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Отмечается, что в поле зрения ГПСУ попал гражданин РФ, находившийся в Украине с частным визитом и улетавший обратным рейсом из аэропорта Борисполь. Во время вылета мужчины из Украины стало известно, что в 2018 году он незаконно посещал Крым.
Во время частной беседы россиянин всячески отрицал о своем пребывании в Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей. После приведения неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году.
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Пограничники внесли журналиста в “черный список” и запретили ему въезд в Украину на три года.
По данным УП, речь идет о корреспонденте российского телеканала НТВ Алексее Петрушко.
Напомним, двум российским бизнесменам запретили въезд в Украину из-за Крыма. Мужчины незаконно посещали Крым.
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