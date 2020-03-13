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Украине нужно обратиться к МВФ из-за кризиса - НБУ

Комментариев: 6
Нацбанку не хватит резервов, чтобы противостоять экономическому спаду. Правительство должно принять "программу антикризисных мер", считает глава НБУ.
Чтобы противостоять кризису, нужен МВФ - НБУ
Чтобы противостоять кризису, нужен МВФ - НБУ
Корреспондент.net

Нацбанку не достаточно имеющихся сейчас $26,6 млрд резервов, чтобы самостоятельного противостоять финансовому кризису, соразмерному кризису 2008 года. Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook в пятницу, 13 марта.

"Из $26,6 млрд только примерно $17,6 млрд - это чистые ЗВР, которыми НБУ может распоряжаться самостоятельно. Сценарный принцип анализа также показывает, что объема чистых ЗВР в $17,6 млрд недостаточно для покрытия дефицита при наличии внешних шоков", - написал Данилишин.

Международные резервы НБУ составляют 70-80% от композитного индикатора МВФ, то есть по этому индикатору они выглядят несформированными. Таким образом возрастает значение сотрудничества Украины с международными кредиторами - МВФ, Всемирным банком, Евросоюзом, констатировал глава Совета НБУ. По его мнению, правительство должно принять программу антикризисных мер, как это сделал Кабмин во время кризиса 2008 года.

Сглаживание курсовых колебаний Нацбанком при панических настроениях на валютном рынке является важной составляющей обеспечения стабильности гривны, но требует наличия достаточных резервов, подытожил Данилишин.

Накануне НБУ для поддержки гривны за день продал $220 млн. Нацбанк продолжает интервенцию для поддержки гривны. При этом по сравнению с предыдущими днями уменьшил объем проданной валюты.

А сегодня НБУ снова объявил аукцион по продаже валюты. Национальный банк второй день объявляет аукцион по продаже валюты. Объем сегодняшнего - до 200 млн долл.

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Теги: глобальный экономический кризис, финансовый кризис, кризис, НБУ, Нацбанк, Данилишин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Michael2811    13.03.2020, 23:09
Оценка:  -20
Michael2811
Укр давно не посылали?????? Обратитесь!...Пошлют!!!!
Boxelohos    13.03.2020, 23:00
Оценка:  +19
Boxelohos
Методы Киселева рассчитаны на полных идиотов, которые даже не пробуют критически мыслить. Методы Шария рассчитаны на тех, кто уверен, что умеет критически мыслить. Не нужно верить мне, попробуйте опровергнуть опровержения.
Michael2811    13.03.2020, 22:58
Оценка:  -20
Michael2811
Сугс!!!! И срыбки до утра!
Michael2811    13.03.2020, 22:56
Оценка:  -21
Michael2811
Начинай с Кюуюя!!!!
ANDREICH    13.03.2020, 21:23
Оценка:  -4
ANDREICH
можна сивоху на мясо пустить поїсти
Зaлюбкы    13.03.2020, 21:05
Оценка:  +4
Зaлюбкы
Прекратить воровать не пробовали?Но не будем отвлекаться,Путин уже в подъезде!
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