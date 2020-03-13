"Слуги народа" обратились к Зеленскому из-за Консультативного совета

Депутаты призывают президента не создавать совет, в котором будут представители ОРДЛО. Теперь же Андрей Ермак, участвовавший в переговорах в Минске, встречается на Банковой с депутатами от СН.

Депутаты Верховной Рады от фракции Слуга народа призвали президента Владимира Зеленского не создавать Консультативный совет при ТКГ в Минске с представителями ОРДЛО. Депутаты публикуют заявление на своих страницах в Facebook в пятницу, 13 марта.

Нардепы просят Зеленского обязать переговорщиков со стороны Украины вернуться в рамки законодательства и не допустить создания консультативного совета на переговорах в Минске в предложенной форме. В частности, обращение сделали Александр Алексейчук, Виталий Безгин, Андрей Богданец, Анна Бондар, Виктория Вангер, Ольга Василевская-Смаглюк, Игорь Василив, Андрей Герус, Дмитрий Гурин, Александр Дануца, Максим Дырдин, Андрей Жупанин, Гео Лерос, Дмитрий Кисилевский, Богдан Кицак, Артем Ковалев, Анастасия Красносельская, Сергей Кузьминых, Александр Мариковский, Игорь Марчук, Александр Матусевич, Мария Мезенцева, Галина Михайлюк, Алексей Мовчан, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Наталуха, Юлия Овчинникова, Максим Пашковский, Евгений Петруняк, Виктория Подгорная, Никита Потураев, Эдуард Прощук, Вячеслав Рублев, Александр Санченко, Валерий Стернийчук, Владимир Тимофейчук, Александр Ткаченко, Игорь Фрис, Татьяна Циба, Егор Чернев, Дмитрий Черный, Елена Шуляк, Иван Юнаков, Богдан Яременко, Елизавета Ясько.

Депутаты обеспокоены заявлениями о возобновлении поставок воды в Крым, о якобы "внутреннем конфликте" на востоке Украины, а также утвержденным решением о создании консультативного совета в рамках ТКГ в Минске.

Отметим, что согласно достигнутым Ермаком договоренностям, в совет на равных правах войдут представители Украины и ОРДЛО. Депутаты подчеркивают, что какое-либо признание "представителей ОРДЛО" невозможно.

Президента также попросили обязать делегацию в ТКГ на регулярной основе информировать Раду о ходе переговоров и подходах к ним.

Украинская правда со ссылкой на собственные источники сообщает, что сейчас в офисе президента происходит встреча главы ОП Андрея Ермака и "слуг народа".

В здании присутствуют нардепы Николай Тищенко, Елизавета Ясько, Юлия Гришина и другие. В это время на Банковой продолжаются протесты против создания Консультативного совета в Минске.

Ранее СМИ сообщили, что Козак и Ермак прибыли в Минск. Представители президентов Украины и РФ приняли участие в работе контактной группы по Донбассу.

Позже стало известно, что в Минске договорились об обмене пленными. Стороны также согласовали разведение сил, открытие КПВВ в Золотом и Счастье, создание Консультативного совета в составе ТКГ.

Затем Ермак объяснил свою роль в переговорах в Минске. Его главная задача - обеспечить максимальную эффективность работы президента по внутреннему и внешнеполитическому направлениях, утверждает Ермак.

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