Возле Крымского ранен украинский военный
Сепаратисты обстреляли украинские позиции вблизи Крымского, а также совершили вооруженные провокации в районе участка разведения Богдановка-Петровское.
В результате обстрела сепаратистами украинских позиций вблизи Крымского на Донбассе военнослужащий ВСУ получил осколочные ранения и был госпитализирован. Об этом 13 марта сообщила в пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.
"Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь", – информировали в штабе ООС.
В сообщении подчеркивается, что сепаратисты в очередной раз целенаправленно нарушают режим прекращения огня и "не желают придерживаться существующих мирных договоренностей".
Позже в штабе ООС сообщили о вооруженных провокациях в районе участка разведения №3 Богдановка-Петровское.
Отмечается, что сепаратисты совершили обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Ранее сообщалось, что за сутки 12 марта противник четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.
На окраине Донецка произошел сильный обстрел – соцсети
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