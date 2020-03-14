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Возле Крымского ранен украинский военный

Комментариев: 2
Сепаратисты обстреляли украинские позиции вблизи Крымского, а также совершили вооруженные провокации в районе участка разведения Богдановка-Петровское.
Украинские военные зафиксировали нарушения режима тишины на Донбассе
Украинские военные зафиксировали нарушения режима тишины на Донбассе
facebook.com/pressjfo.news
 
В результате обстрела сепаратистами украинских позиций вблизи Крымского на Донбассе военнослужащий ВСУ получил осколочные ранения и был госпитализирован. Об этом 13 марта сообщила в пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.
 
"Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь", – информировали в штабе ООС. 
 
В сообщении подчеркивается, что сепаратисты в очередной раз целенаправленно нарушают режим прекращения огня и "не желают придерживаться существующих мирных договоренностей".
 
Позже в штабе ООС сообщили о вооруженных провокациях в районе участка разведения №3 Богдановка-Петровское.

Отмечается, что сепаратисты совершили обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что за сутки 12 марта противник четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

На окраине Донецка произошел сильный обстрел – соцсети

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Теги: донбасс, провокации, обстрел, сепаратисты, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Citsym    14.03.2020, 01:43
Оценка:  +2
Citsym
Бигмир признал гражданскую войну? какие сепаратисты?
Зaлюбкы    14.03.2020, 01:37
Оценка:  -1
Зaлюбкы
Ни о каких ранениях и речи быть не может.Путин сзади.И он уже достал своего двухглавого и приготовился!
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