Возле Крымского ранен украинский военный

Сепаратисты обстреляли украинские позиции вблизи Крымского, а также совершили вооруженные провокации в районе участка разведения Богдановка-Петровское.

В результате обстрела сепаратистами украинских позиций вблизи Крымского на Донбассе военнослужащий ВСУ получил осколочные ранения и был госпитализирован. Об этом 13 марта сообщила в пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь", – информировали в штабе ООС.

В сообщении подчеркивается, что сепаратисты в очередной раз целенаправленно нарушают режим прекращения огня и "не желают придерживаться существующих мирных договоренностей".

Позже в штабе ООС сообщили о вооруженных провокациях в районе участка разведения №3 Богдановка-Петровское.

Отмечается, что сепаратисты совершили обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что за сутки 12 марта противник четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

На окраине Донецка произошел сильный обстрел – соцсети

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