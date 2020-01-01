Угон мопеда с выставочной площадки увидел через камеры видеонаблюдения владелец торгового заведения.

В городе Тростянец 60-летний пьяный мужчина угнал из магазина новый мопед. Об этом сообщает управление Нацполиции в Сумской области в субботу, 14 марта.

Отмечается, что угон мопеда с выставочной площадки увидел через камеры видеонаблюдения владелец торгового заведения, и немедленно сообщил о преступлении в полицию.

"После непродолжительного преследования мужчину догнали и остановили. Туда же прибыла и следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт преступления и выяснила личность злоумышленника. Это оказался 60-летний житель района, ранее неоднократно судимый за совершение краж", – рассказали в полиции.

Сам мужчина мотивы своего поступка объяснить не сумел, поскольку был сильно пьян. Мотороллер изъяли и вернули владельцу.

Действия пенсионера квалифицировали по статье о незаконном завладении транспортным средством (ч.1 ст.289 УК Украины). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: В Сумской области пьяный пенсионер угнал из магазина новый мопед

Ранее в Киевской области подросток угнал грузовик, чтобы увидеть родителей. Парень помогал по работе владельцу грузовика и заранее узнал, что тот оставляет ключи внутри.

Также сообщалось, что в Одессе угонщик не смог завести авто и вызвал эвакуатор. Машину он открыл с помощью отмычки, но завести ее не смог.

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