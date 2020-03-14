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Украинец пытался вывезти 50 тысяч масок в ЕС

Комментариев: 2
Пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска Ягодин нашли тысячи респираторных масок, запрещенных для экспорта из Украины.
Общий вес груза превысил 600 килограммов
Общий вес груза превысил 600 килограммов
Госпогранслужба Украины

На Волыни пограничники обнаружили на границе с Польшей в автомобиле украинца 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта из страны. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 14 марта.

"Пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска Ягодин в автомобиле украинца обнаружили 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта из Украины", – говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина на автомобиле Renault направлялся из Украины в одной из стран ЕС с грузом "Респираторная маска, стандарт 203 FFP2 NR" общим весом более 600 килограммов.

Машину не пропустили через границу. Продолжаются проверочные мероприятия с участием сотрудников полиции.

Cмотрите фотогалерею: Украинец пытался вывезти 50 тысяч масок в ЕС

Ранее в Волынской области правоохранители задержали украинца, который пытался переправить через границу более 10 тысяч медицинских масок. Стоимость конфискованного составила почти 356 тысяч гривен,

Также в аэропорту Борисполь обнаружили несколько крупных партий медицинских масок, которые пытались незаконно вывезти в Китай, Италию и Францию.

Напомним, на этой неделе Кабмин запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения. В список входят и медицинские маски. Запрет действует до 1 июня.

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Теги: Украина, ЕС, контрабанда, видео, фото, марлевые маски, маски, украинец, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники, Коронавирус, Госпогранслужба, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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navigator2    14.03.2020, 13:38
Оценка:  +18
navigator2
требо було дати відкати повязками
БийКацапів    14.03.2020, 12:46
Оценка:  -2
БийКацапів
А когда Коломойше вывезет своего ЗЕхуя?
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