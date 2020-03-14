Пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска Ягодин нашли тысячи респираторных масок, запрещенных для экспорта из Украины.

На Волыни пограничники обнаружили на границе с Польшей в автомобиле украинца 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта из страны. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 14 марта.

"Пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска Ягодин в автомобиле украинца обнаружили 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта из Украины", – говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина на автомобиле Renault направлялся из Украины в одной из стран ЕС с грузом "Респираторная маска, стандарт 203 FFP2 NR" общим весом более 600 килограммов.

Машину не пропустили через границу. Продолжаются проверочные мероприятия с участием сотрудников полиции.

Cмотрите фотогалерею: Украинец пытался вывезти 50 тысяч масок в ЕС

Ранее в Волынской области правоохранители задержали украинца, который пытался переправить через границу более 10 тысяч медицинских масок. Стоимость конфискованного составила почти 356 тысяч гривен,

Также в аэропорту Борисполь обнаружили несколько крупных партий медицинских масок, которые пытались незаконно вывезти в Китай, Италию и Францию.

Напомним, на этой неделе Кабмин запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения. В список входят и медицинские маски. Запрет действует до 1 июня.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet