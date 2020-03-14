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Украина прекращает ж/д сообщение с Польшей

Комментариев: 8
Последние поезда из Польши отправятся в Украину в субботу – два поезда Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы.
Поезда Интерсити+ будут курсировать до Львова
Поезда Интерсити+ будут курсировать до Львова
Укрзализныця

В ночь на 15 марта Украина прекратит железнодорожное пассажирское сообщение с Польшей. Об этом сообщает Укрзализныця в субботу, 14 марта.

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу", – говорится в сообщении.

Последние поезда из Польши отправятся в Украину 14 марта – два поезда Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Последние поезда из Украины в Польшу отправились утром 14 марта.

"На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну Укрзализныця не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать до Львова", – сообщает перевозчик.

Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. Возвращение средств за ранее приобретенные билеты проводится во всех билетных кассах Укрзализныци.

Напомним, 13 марта СНБО принял решение о запрете въезда для иностранцев на территорию Украиныв связи с пандемией COVID-19. Ограничение будет действовать две недели. Украинцев просят не выезжать из страны. При этом границы Украины останутся открытыми для международных грузоперевозок.

Как известно, в Украине официально зарегистрированы три случая COVID-19. Одна из инфицированных скончалась в Житомирской области. Также стало известно о смерти украинки, которая работала в Италии.

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Теги: Украина, Польша, Поезд, эпидемия, пассажиры, пассажирские перевозки, поезда, пандемия, поездки, Укрзализныця, ИнТЕРСИТИ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Антибес    14.03.2020, 13:44
Оценка:  -19
Антибес
Не верю!)))))
Alexsy    14.03.2020, 13:44
Оценка:  -19
Alexsy
Еще бы прекратить ж/д Москва-Львов и Киев-Львов.
solani    14.03.2020, 14:22
Оценка:  -14
solani
Если ты обеспечишь всех работой, или за свои содержать семь заробитчан, то не пролема
solani    14.03.2020, 14:22
Оценка:  -14
solani
семьи
h_a_a_r_p    14.03.2020, 13:40
Оценка:  -17
h_a_a_r_p
хахахаа Клоуны , через 2 дня как Польша закрыла границу они теперь типа сообщение прекращают )))
Курсовой-угол    14.03.2020, 13:14
Оценка:  -17
Курсовой-угол
А как же сезон сбора клубники?
БийКацапів    14.03.2020, 12:44
Оценка:  -4
БийКацапів
А как на счёт авиасообщение с Оманом?
БийКацапів    14.03.2020, 12:36
Оценка:  -6
БийКацапів
Что-то долго времени ЗЕхую взяли чтобы сделаьть решение.
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