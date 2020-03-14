Украина прекращает ж/д сообщение с Польшей

Последние поезда из Польши отправятся в Украину в субботу – два поезда Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы.

В ночь на 15 марта Украина прекратит железнодорожное пассажирское сообщение с Польшей. Об этом сообщает Укрзализныця в субботу, 14 марта.

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу", – говорится в сообщении.

Последние поезда из Польши отправятся в Украину 14 марта – два поезда Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Последние поезда из Украины в Польшу отправились утром 14 марта.

"На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну Укрзализныця не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать до Львова", – сообщает перевозчик.

Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. Возвращение средств за ранее приобретенные билеты проводится во всех билетных кассах Укрзализныци.

Напомним, 13 марта СНБО принял решение о запрете въезда для иностранцев на территорию Украиныв связи с пандемией COVID-19. Ограничение будет действовать две недели. Украинцев просят не выезжать из страны. При этом границы Украины останутся открытыми для международных грузоперевозок.

Как известно, в Украине официально зарегистрированы три случая COVID-19. Одна из инфицированных скончалась в Житомирской области. Также стало известно о смерти украинки, которая работала в Италии.

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