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В Украине провели 500 тестов на коронавирус

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Вирусологическая референс-лаборатория исследует не только подозрительные случаи, но и контактных лиц.
В Украине ежедневно проводятся анализы на COVID-19
В Украине ежедневно проводятся анализы на COVID-19
Слуга народа / Facebook

С начала нынешнего года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в субботу, 14 марта.

"Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19 (три случая – подтверждены лабораторно, 61 – отрицательные, коронавируса нет, три образца исследуются)", – говорится в сообщении.

Указано, что подозрение – это предварительный диагноз, который еще не подтвержден клинически и лабораторно. Подозрение устанавливают врачи только в случаях, четко подпадают под критерии, утвержденные Миздравом.

Также отмечается, что вирусологическая референс-лаборатория продолжает исследовать не только подозрительные случаи, но и контактных лиц.

В Минздраве подтвердили, что по состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный).

Напомним, 13 марта СНБО принял решение о запрете въезда для иностранцев на территорию Украины в связи с пандемией COVID-19. Ограничение будет действовать две недели. Украинцев просят не выезжать из страны.

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Теги: Украина, Минздрав, эпидемия, заболевание, пандемия, МОЗ, анализ, анализы, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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