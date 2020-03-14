В Черновцы поступили экспресс-тесты на COVID-19

В местной облгосадминистрации заявляют, что прибыло достаточное количество экспресс-тестов, но точное число не называют.

В Черновцы прибыли экспресс-тесты для выявления коронавируса bukoda.gov.ua

В Черновцы доставили первую партию экспресс-тестов для выявления COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в субботу, 14 марта.

Отмечается, что партия экспресс-тестов прибыла в Черновцы сегодня. Утром быстрый тест уже сделали одному пациенту, у которого подозревали коронавирус, результат оказался отрицательным.

В область поступило достаточное количество экспресс-тестов, заявила замдиректора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

Напомним, что в Украине провели 500 тестов на коронавирус. Вирусологическая референс-лаборатория исследует не только подозрительные случаи, но и контактных лиц.

В частности, в Черновцах у четырех человек подозревают COVID-19. В отношении госпитализированных ведется эпидемиологическое расследование. Выясняется, с кем они контактировали.

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