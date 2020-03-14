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Обнародован список закрытых пунктов пропуска

Комментариев: 2
Кабмин решил закрыть, в частности, пункты пропуска на границе с ЕС, среди которых Рава-Русская, Чоп и Краковец.
Карантин в Украине: список закрытых пунктов пропуска
Карантин в Украине: список закрытых пунктов пропуска
Госпогранслужба Украины

Кабинет министров обнародовал перечень пунктов пропуска, которые приостановят работу на период карантина. Список опубликован на правительственном портале в субботу, 14 марта.

Из 230 КПП открытыми будут только 123.

Среди прочих, будут закрыты такие пункты пропуска как Рава-Русская, Шегини, Измаил, Вилково, Мамалига, Ягодин, Краковец, Чоп, Косино и другие.

Напомним, что в Украине приостановят работу 107 пунктов пропуска. Во время карантина в Украине будут работать 123 пункта пропуска из 230. При этом Кабмин еще не решил, как поступить с КПВВ на Донбассе.

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Теги: Кабинет Министров, Кабмин Украины, карантин, Коронавирус, пункт пропуска, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Москаленко196    14.03.2020, 20:52
Оценка:  +1
Москаленко196
Луганда похожу вимре просто від цеї параші
Cudzoziemiec    14.03.2020, 19:09
Оценка:  +24
Cudzoziemiec
пи-дец....
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