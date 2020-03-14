Обнародован список закрытых пунктов пропуска

Кабмин решил закрыть, в частности, пункты пропуска на границе с ЕС, среди которых Рава-Русская, Чоп и Краковец.

Кабинет министров обнародовал перечень пунктов пропуска, которые приостановят работу на период карантина. Список опубликован на правительственном портале в субботу, 14 марта.

Из 230 КПП открытыми будут только 123.

Среди прочих, будут закрыты такие пункты пропуска как Рава-Русская, Шегини, Измаил, Вилково, Мамалига, Ягодин, Краковец, Чоп, Косино и другие.

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Напомним, что в Украине приостановят работу 107 пунктов пропуска. Во время карантина в Украине будут работать 123 пункта пропуска из 230. При этом Кабмин еще не решил, как поступить с КПВВ на Донбассе.

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