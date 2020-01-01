УГКЦ проведет литургию онлайн из-за коронавируса

Литургия будет транслироваться из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве в связи с пандемией COVID-19.

Украинская Греко-Католическая Церковь приняла решение о том, что литургию 15 марта проведет в онлайн-режиме. Об этом заявил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в Facebook в субботу, 14 марта.

"Учитывая пандемию коронавируса и меры и решения правительств разных стран для предотвращения его распространения, в Украинской Греко-Католической Церкви сообщают ... всех заинтересованных лиц о возможности в воскресенье молиться на Литургию онлайн", - написал Блаженнейший Святослав.

Отмечается, что трансляция начнется в 11:00 в воскресенье и будет проводиться из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Ранее сообщалось, что ПЦУ не будет отменять богослужения на время карантина. В то же время, церковь считает оправданным отказ от целования святынь - достаточно просто поклона.

Также стало известно, что в Радомышле дезинфицировали церковь после больной, а также еще ряд общественных помещений, где бывала больная при жизни. Тем не менее позже выяснилось, что прихожане церкви, которую посещала умершая от COVID-19, тоже заболели. Пять человек пожаловались на высокую температуру и насморк. Все они 8 марта посещали церковь вместе с погибшей пенсионеркой.

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