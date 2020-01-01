Украинские фрилансеры стали зарабатывать больше

За последний год заработок украинских фрилансеров вырос в среднем на 17%. Однако тот во многом зависит от сферы деятельности, опыта и умений самого работника.

В среднем украинские специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 тысяч гривен в месяц. Об этом свидетельствуют данные фриланс-платформы Freelancehunt.

По данным портала, средний месячный гонорар для украинских фрилансеров выглядит следующим образом:

ІТ, программирование - 23 253 гривен

Разработка мобильных приложений - 22 017

Маркетинг и SEO - 20 359

Консалтинг - 18 625

Инжиниринг и архитектура - 17 410

Переводы - 14 087

Копирайт, работа с текстами - 13 892

"За предлагаемую работу более половины работодателей были готовы платить меньше 16 500 гривен. Конечно, в случае с фрилансерами оплата зачастую зависит непосредственно от объема выполненной работы: у копирайтеров - от количества текстов или знаков, у HR-менеджеров - от количества найденных и нанятых для компании сотрудников и тому подобное", - отмечают аналитики.

Напомним, что ранее в Минсоцполитики предложили засчитывать работу на фрилансе в трудовой стаж.

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