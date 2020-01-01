Украинские фрилансеры стали зарабатывать больше
В среднем украинские специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 тысяч гривен в месяц. Об этом свидетельствуют данные фриланс-платформы Freelancehunt.
По данным портала, средний месячный гонорар для украинских фрилансеров выглядит следующим образом:
- ІТ, программирование - 23 253 гривен
- Разработка мобильных приложений - 22 017
- Маркетинг и SEO - 20 359
- Консалтинг - 18 625
- Инжиниринг и архитектура - 17 410
- Переводы - 14 087
- Копирайт, работа с текстами - 13 892
"За предлагаемую работу более половины работодателей были готовы платить меньше 16 500 гривен. Конечно, в случае с фрилансерами оплата зачастую зависит непосредственно от объема выполненной работы: у копирайтеров - от количества текстов или знаков, у HR-менеджеров - от количества найденных и нанятых для компании сотрудников и тому подобное", - отмечают аналитики.
Напомним, что ранее в Минсоцполитики предложили засчитывать работу на фрилансе в трудовой стаж.
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