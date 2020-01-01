Трое украинских рыбаков пропали в Азовском море

К поисковым работам в море привлечен катер Госпогранслужбы и катер коммунальной спасательной службы.

Вблизи Бердянска Запорожской области разыскивают трех рыбаков, которые накануне вышли в Азовское море на деревянном баркасе. Об этом, в субботу, 14 марта, в Facebook сообщает ГСЧС.

"14 марта в ГСЧС поступила информация, что в Азовском море вблизи города Бердянск вышли в море на деревянном баркасе трое рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь. В настоящее время связи с рыбаками нет”, - сообщают чрезвычайники.

Поиски пропавших рыбаков проходят примерно в восьми км от берега.

Ранее двоих рыбаков потерпевших кораблекрушение в Мексике спас от гибели холодильник.

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