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Непогода в Украине обесточила 159 населенных пунктов

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Спасатели отметили почти 160 случаев отключения населенных пунктов Украины от электроэнергии.
В Украине свет пропал в 159 населенных пунктах
В Украине свет пропал в 159 населенных пунктах
Пресс-центр штаба АТО/Facebook
 
Украинские чрезвычайники сообщили о порывах ветра по территории страны, из-за чего 159 населенных пунктов остались без электроэнергии, пишет в воскресенье, 15 марта, ГосЧС.
 
Обесточивание произошло в шести областях: Киевская - 51 населенный пункт, Житомирская - 46, Черниговская - 39, Сумская - 13, Черкасская - девять, Кировоградская - один населенный пункт.
 
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
 
Напомним, в конце февраля из-за непогоды в Украине один человек погиб, еще двух госпитализировали. Тогда в Одессе поваленное ветром дерево убило женщину.
 
В то же время под Николаевом ураган снес палаточный городок ВСУ. Порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду.

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Теги: ураган, ветер, Спасательная служба, порывы ветра
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Источник: korrespondent.net

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