Непогода в Украине обесточила 159 населенных пунктов

Спасатели отметили почти 160 случаев отключения населенных пунктов Украины от электроэнергии.

В Украине свет пропал в 159 населенных пунктах Пресс-центр штаба АТО/Facebook

Украинские чрезвычайники сообщили о порывах ветра по территории страны, из-за чего 159 населенных пунктов остались без электроэнергии, пишет в воскресенье, 15 марта, ГосЧС.

Обесточивание произошло в шести областях: Киевская - 51 населенный пункт, Житомирская - 46, Черниговская - 39, Сумская - 13, Черкасская - девять, Кировоградская - один населенный пункт.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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