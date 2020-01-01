Непогода в Украине обесточила 159 населенных пунктов
Спасатели отметили почти 160 случаев отключения населенных пунктов Украины от электроэнергии.
Украинские чрезвычайники сообщили о порывах ветра по территории страны, из-за чего 159 населенных пунктов остались без электроэнергии, пишет в воскресенье, 15 марта, ГосЧС.
Обесточивание произошло в шести областях: Киевская - 51 населенный пункт, Житомирская - 46, Черниговская - 39, Сумская - 13, Черкасская - девять, Кировоградская - один населенный пункт.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в конце февраля из-за непогоды в Украине один человек погиб, еще двух госпитализировали. Тогда в Одессе поваленное ветром дерево убило женщину.
В то же время под Николаевом ураган снес палаточный городок ВСУ. Порывы ветра на полигоне достигали 38 метров в секунду.
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