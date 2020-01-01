Укрзализныця прекращает международные ж/д перевозки

Параллельно проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров, отметил министр.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры в Facebook Корреспондент

Укрзализныця приостанавливает международные пассажирские железнодорожные перевозки с 17 марта (в ночь с 16 на 17) до завершения периода карантина, написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook в воскресенье, 15 марта.

Он ссообщил, что УЗ прекращает перевозки на период карантина или до принятия соответствующих постановлений правительства.

"Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются. Укрзализныця постоянно принимает меры по противодействию занесению и распространению в Украине нового коронавируса. В частности, осуществляется регулярная влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота", - добавил Криклий.

По его словам, каждый час проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров. Также обеспечено выделение, оборудование и надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения карантинных мероприятий на случай эпидемических осложнений в поездах; проведены инструктажи членов поездных бригад по вопросам выявления и профилактики заболеваний; на вокзалах обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции.

С 13 марта СНБО принял решение о запрете въезда для иностранцев на территорию Украины.