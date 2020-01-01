Сутки на Донбассе: двое военных ранены

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток воскресенья, 15 марта, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие обстрелов ранены двое военнослужащих Объединенных сил, сообщает пресс-центр ООС.

Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано шесть обстрелов. Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север: вблизи Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали незаконным вооруженным формированиям адекватный ответ.