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Сутки на Донбассе: двое военных ранены

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Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевые действия на Донбассе продолжаются
Боевые действия на Донбассе продолжаются
 
С начала суток воскресенья, 15 марта, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие обстрелов ранены двое военнослужащих Объединенных сил, сообщает пресс-центр ООС.
 
Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь.
 
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано шесть обстрелов. Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север: вблизи Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
 
Подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали незаконным вооруженным формированиям адекватный ответ.
 
Напомним, что контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе закроют на две недели, начиная с 16 марта, в связи с угрозой распространения коронавируса.
 
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Теги: Украина-Россия, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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