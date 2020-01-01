В Украине запускают онлайн-уроки для школьников
Минобразования с 17 марта запускает ежедневную трансляцию бесплатных видеоуроков и курсов для школьников, которые сейчас находятся на карантине в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает партия Слуга народа в Facebook.
Онлайн-уроки будут транслировать ТРК Рада и на YouTube-канале МОН.
Инициатива рассчитана прежде всего на старшеклассников. Сообщается, что выбирать предметы школьники могут самостоятельно. Видеоуроки будут представлены по тем предметам, которые нужны детям для прохождения ВНО в этом году. Это украинский язык и литература, английский язык, история, математика и биология.
Эти онлайн-уроки, по словам главы парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака базируются на программе предыдущих классов.
Количество этих видеоуроков увеличится в выходные дни. График выпуска того или иного предмета будет опубликован позже.
Напомним, 12 марта в Украине объявили общенациональный карантин.
Позже власти приняли решение закрыть границы для иностранцев и остановить авиасообщение.
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