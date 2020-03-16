Зеленский созвал "слуг народа" на заседание - СМИ

Президент выступил против изменения графика работы парламента и требует проголосовать за закон о рынке земли.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 16 марта, проведет заседание с фракцией Слуга народа, сообщает УП со ссылкой на представителя политсилы.

По словам собеседника издания, президент намерен обсудить с нардепами голосование за закон об открытии рынка земли.

Начало заседания запланировано на 19:30 понедельника.

"Депутаты собираются на встречу с президентом неохотно. Некоторые ссылаются на плохое самочувствие и температуру. Поэтому в Офисе президента приказали руководству определенной группы во фракции лично проверить, больны ли депутаты, вплоть до того, что приехать к ним домой и измерить температуру", - утверждает издание.

Как сообщает LB.ua, на этой неделе должно состояться финальное голосование по законопроекту.

"Завтра – послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе – дефолт", – сказал собеседник издания в Слуге народа.

Отметим, во время видеообращения по поводу ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса Зеленский предложил ужесточить ряд мер, но выступил против остановки работы парламента.

Ранее стало известно, что завтра Рада планирует рассмотреть шесть вопросов, связанных с коронавирусом, и приостановить пленарные заседания до 3 апреля.

Как известно, Раде осталось рассмотреть 700 правок к закону о земле из 4018. Для этого понадобится по меньшей мере пленарная неделя.

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