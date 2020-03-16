Зеленский инициировал переговоры с МВФ о финансовой помощи

Он также анонсировал налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений в связи с карантином.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести переговоры с МВФ о финансовой поддержке для преодоления последствий коронавируса. Об этом он заявил в своем обращении в понедельник, 16 марта.

Так, глава государства поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

"В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский призвал Кабинет министров запретить массовые мероприятия, в которых участвуют более 10 человек, включительно с церковными обрядами и церемониями.

Также Зеленский пообещал, что пенсионерам в Украине доплатят из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что медикам обещают надбавки в 200%. Всем, кто участвует в ликвидации эпидемии коронавируса получат двойные надбавки к зарплате.

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