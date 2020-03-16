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Зеленский инициировал переговоры с МВФ о финансовой помощи

Комментариев: 2
Он также анонсировал налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений в связи с карантином.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести переговоры с МВФ о финансовой поддержке для преодоления последствий коронавируса. Об этом он заявил в своем обращении в понедельник, 16 марта.

Так, глава государства поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

"В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский призвал Кабинет министров запретить массовые мероприятия, в которых участвуют более 10 человек, включительно с церковными обрядами и церемониями.

Также Зеленский пообещал, что пенсионерам в Украине доплатят из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что медикам обещают надбавки в 200%. Всем, кто участвует в ликвидации эпидемии коронавируса получат двойные надбавки к зарплате.

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Теги: МВФ, карантин, Владимир Зеленский, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Негорро    16.03.2020, 20:28
Оценка:  -3
Негорро
Идиот!Это надо было делать ещё в феврале,кретин ты конченый!Страна заполонена тысячами приехавших из ЕС,кто с большой долей вероятности является носителем этой заразы.И они уже начали заражать окружающих.Не веришь?Скоро,бля,убедишься!
Негорро    16.03.2020, 20:34
Оценка:  0
Негорро
Ты"киваешь"на Китай,козлина ты пейстая.Но в Китае есть Власть,в Китае немеряно бабла,но самое главное в Китае есть КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ.А у нас что?То долбойобы в воскресенье собираются в Киеве на"бздень добровольца",то не соблюдают карантин целой областью,как это в Харькове сделали.Про"єдність"н аших"
Негорро    16.03.2020, 20:36
Оценка:  0
Негорро
нерабов"вообще молчу.Особенно эта"єдність"была видна когда люди вернулись из Китая,а сейчас сплошная"єдність"в Радомышле...
Духовный_скреп    16.03.2020, 19:42
Оценка:  0
Духовный_скреп
Может лучше ворам руки отрубить и забрать у них деньги?
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