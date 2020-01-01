Таможенник незаконно переправлял людей через границу в Россию

Сотрудник таможни получал пол полторы тысячи долларов с человека за свои "услуги". Теперь ему грозит до девяти лет тюрьмы.

Таможенник нелегально проводил людей через границу в сторону России ГБР

Главный госинспектор таможенного поста Купянск Слобожанской таможни Гостаможслужбы задержан за незаконную переправку людей в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в понедельник, 16 марта.

Чиновник взаимодействовал с двумя гражданскими сообщниками. Незаконный канал пересечения государственной границы в сторону РФ действовал на территории Купянского района Харьковской области вне официальных пунктов пропуска.

За пересечение границы одним человеком ему платили $1500.

Отмечается, что инспектора задержали 13 марта при получении $4500 за переправку людей в Россию.

Теперь злоумышленникам грозит заключение от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее на Волыни раскрыли коррупционную схему таможенников. СБУ поймала таможенников-коррупционеров. Общая сумма полученной взятки составляла более 12 тысяч долларов.

Также сообщалось, что таможенников аэропорта Херсон поймали на взятках. "Тариф" зависел от стоимости багажа и составил 300-500 долларов с человека. Фигуранты могли получать до 4 тысяч долларов за смену.

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