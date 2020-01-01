В Киев прилетел экипаж лайнера Diamond Princess

В Украину вернулись 46 наших соотечественников, находившихся на лайнере Diamond Princess, все они здоровы.

Украинцы-члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess прошли карантин и вернулись из США. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

В аэропорту Борисполь приземлился борт из 46 украинцами с круизного лайнера Diamond Princess.

"Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружили. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода, 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", - говорится в сообщении.

Также МИД Украины сообщил, что 74 украинца спецрейсом возвращаются домой из Ливана.

Как известно, с 4 февраля судно Diamond Princess находилось на карантине. На его борту было 25 украинцев. Последних членов команды эвакуировали 1 марта. Всего на судне находились 3,6 тысяч человек из 50 стран. Общее число заболевших превысило 600 человек, несколько умерли.

Позже в американской Калифорнии отправили на карантин 49 украинцев, которые находились на лайнере Grand Princess, где также произошла вспышка коронавируса. По его словам, все эти люди чувствуют себя хорошо.

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