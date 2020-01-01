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Разумков экстренно собирает глав фракций

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Глава Рады пригласил руководителей парламентских фракций и депутатских групп для проведения совещания перед внеочередным заседанием ВР.
Разумков собирает глав фракций на 23:00
Разумков собирает глав фракций на 23:00
пресс-служба Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает глав парламентских фракций и депутатских групп на совещание в понедельник, 16 марта, в 23:00. Об этом Интерфакс-Украина сообщил источник в руководстве одной из фракций в Верховной Раде.

По информации СМИ, Разумков пригласил руководителей парламентских фракций и депутатских групп для проведения совещания перед внеочередным заседанием Рады, которое состоится во вторник в 8:00.

Информацию агентства подтверждает и председатель фракции Голос Сергей Рахманин. В своем посте в Facebook он подтвердил совещание у Разумкова.

"Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме", - написал Рахманин.

Он считает, что Зеленский намерен обсудить вопрос введения чрезвычайного положения по всей территории страны в связи ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Как известно, из-за коронавируса Рада намерена до 3 апреля отложить пленарные заседания.

 

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Теги: вирусы, Вирус, Рада, Верховная Рада, Коронавирус, Дмитрий Разумков, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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