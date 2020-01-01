Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора

Официально подтверждена информация о назначении преемницей Руслана Рябошапки Ирины Венедиктовой из ГБР.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. Соответствующий документ обнародован на сайте парламента 16 марта.

"В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85, пункта 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на назначение И. Венедиктовой на должность генерального прокурора. Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается представитель президента Украины в Верховной Раде Украины Р. Стефанчук", - говорится в представлении.

Ирина Венедиктова сейчас исполняет обязанности председателя Государственного бюро расследований. До этого она была народным депутатом от партии Слуга народа.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Об этом сообщает сайт парламента.

В частности, соответствующий проект постановления №3226 от 16 марта зарегистрирован на сайте парламента как таковой, переданный на рассмотрение Комитета по вопросам экономического развития.

Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Ранее сообщалось, что генпрокурором может стать глава Госбюро расследований Ирина Венедиктова.

10 марта Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства первого заместителя экс-министра Тимофея Милованова – Павла Кухту.

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