На карантине за границей находятся 748 украинцев

По приведенным данным 5 украинцев за рубежом выздоровели. Еще восемь украинцев пока лечат (по 2 - в Германии, Польше и Италии, и по одному в Молдове и ОАЭ).

В МИД предоставили обновленные данные о распространении коронавируса нового типа среди украинцев за рубежом и предпринятым мерам к гражданам Украины в связи с распространением этой болезни.

По состоянию на вечер 16 марта, 5 украинцев за рубежом выздоровели. Еще восемь украинцев пока лечат (по 2 - в Германии, Польше и Италии, и по одному в Молдове и ОАЭ). Одна гражданка Украины умерла в Италии 13 марта.

В пресс-службе МИД привели данные относительно изолированных граждан Украины за рубежом. Всего на карантине находится 748 украинцев: Египет - 712 человек (в двух отелях), Япония - 16, Бразилия - 16, Молдова - 3, Россия - 1.

В МИД также напомнили, что всего в Украину были эвакуированы 294 человека. Среди них - 45 человек были эвакуированы из Китая (20 февраля), 37 - с круизного лайнера Grand Princess (12 марта), 123 человека вечером эвакуированы из Италии (15 марта), 15 - из Греции (16.03) и еще 74 украинца были эвакуированы из Ливана (также 16 марта).

Ранее Министерство инфраструктуры обнародовало перечень международных чартерных авиарейсов, которые запланированы на 17 марта, для эвакуации украинцев из-за вспышки коронавируса.

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