Из Египта начали вывозить застрявших украинцев

Министр иностранных дел рассказал о ситуации с украинцами в разных странах, которые не могут вернуться домой.

Из Египта вывозят украинских туристов, которым отменили рейсы из-за закрытия авиасообщения. Во вторник, 17 марта, шесть самолетов SkyUp Airlines вылетели в Украину, сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Египет - SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании благодарность. Утром уже 5 самолетов на Борисполь, 1 - на Львов. Консул помогает. Совместно с Владиславом Криклием работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам", - написал Кулеба.

По его словам, на Шри-Ланке застряли 105 граждан Украины, посольство занимается вопросом их эвакуации.

Что касается эвакуации украинцев из Польши, то решается вопрос о выделении дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.

"Благодаря договоренностям наших пограничников (спасибо Сергею Дайнеко и его коллегам) с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - написал Кулеба.

Он также добавил, что Украина по всему миру ищет тесты на коронавирус и аппараты вентиляции легких.

Глава МИД Украины заявил, что среди украинцев, которые находятся на карантине в Египте, нет больных коронавирусом.

Накануне Кулеба также рассказал, что украинцы в Чили и Бразилии не могут вернуться домой.

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